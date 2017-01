Cuidado con los correos que fingen ser de Carrefour, pueden ser un timo

A pesar de todo, los intentos de timo mediante distintas vías no paran. En los últimos días se ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos de tipo phishing que suplantan al servicio de Carrefour Pass con la intención de obtener información personal y bancaria del usuario.

Por lo general, este tipo de correos fraudulentos contienen asuntos relacionados con 'problemas con su cuenta Carrefour' o 'problemas con su cuenta Carrefour Pass'. Estos correos avisan al usuario que su cuenta ha sido bloqueada y que para activarla debe seleccionar el enlace que se encuentra en la parte inferior del correo. El remitente simula ser Carrefour pero el enlace apunta a un dominio que no es legítimo.

Por esta razón, si has recibido un correo de estas características, y has accedido al enlace y facilitado tu nombre de usuario, contraseña y los datos de la tarjeta de crédito, modifica lo antes posible tu contraseña de acceso al servicio de Carrefour Pass y llama a la compañía de la tarjeta de crédito para que la bloqueen.

Asimismo, los expertos también recomiendan contactar con la oficina bancaria para informarles de lo sucedido con tu tarjeta de crédito. y modifica la contraseña de todos los servicios en los que utilices la misma.

Lo mejor para no ser víctima de este tipo de fraudes se recomienda no abrir los correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado y elimínalos directamente y nunca los contestes. Pero además debes extremar la precaución a la hora de seguir enlaces en correos aunque sean de contactos conocidos. Así, se recomienda asegurarse antes de abrirlos que redirigen al sitio web que dicen ser o a una página confiable.

Y por último, también hay que extremar las precauciones antes de descargar ficheros adjuntos de correos aunque sean de contactos conocidos revisándolos previamente con una herramienta antivirus.