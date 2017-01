El “muelle” o “ruleta sexual”: ¿una práctica de moda entre adolescentes?

Durante las últimas semanas ha habido un bombardeo constante de noticias relacionadas con una práctica llamada “el muelle” o “ruleta sexual”. Ésta, consiste en que un grupo de chicos se sienta, las chicas se ponen encima y se realizan penetraciones sin protección. Pasan unos segundos y ellas van rotando hasta que uno de ellos eyacule. El primero que lo haga, pierde.

Más allá de las implicaciones que dicha práctica puede acarrear (embarazos no planificados, infecciones de transmisión genital, dificultades en la eyaculación, vaginismo, irritaciones y lesiones en la vagina al no haber suficiente lubricación…), también merece la pena reflexionar sobre cómo los medios de comunicación están tratando el tema.

Los titulares, están redactados para que la alarma social funcione como la pólvora. Se está tratando una práctica que se da de manera aislada como algo frecuente entre adolescentes. ¿Qué sucede? Que un hecho tan sonado como éste en el que la irresponsabilidad es un denominador común, eclipsa a todos aquellos adolescentes que reflexionan, que toman decisiones responsables, que son conscientes de los riesgos a prevenir y de los aspectos a cultivar… Es decir, se juzga a todos/as por una parte.

Centrémonos. Son adolescentes, sí. Es una etapa de cambios. Son curiosos. Buscan experiencias nuevas. Pueden ser rebeldes. Algunos dejan de hablar. Otros parece que no escuchan. Pero si no confiamos en ellos y ellas, si les exigimos que para algunas cosas se comporten como adultos pero por otro lado les pedimos que sean dóciles como niños y los concebimos como seres sin capacidad de tomar decisiones responsables, si no invertimos en programas de educación sexual que promocionen una sexualidad desde lo positivo, no nos llevemos las manos a la cabeza cuando aparezcan consecuencias no deseadas. Si solamente les hablamos de riesgos, de prevención, de embarazos, de infecciones, es decir, de toda la parte más negativa de la sexualidad, es posible que llegue un punto en el que dejen de considerarse vulnerables, que piensen que eso no va con ellos o que no les va a pasar. En cambio, si les damos alternativas, si les proporcionamos herramientas para que aprendan a decir “no” y a aceptar un “no” como respuesta, si les transmitimos que confiamos en ellos y en su responsabilidad, por ejemplo, estaremos promocionando una vivencia de la sexualidad mucho más satisfactoria y como consecuencia, estaremos evitando aquellos riesgos.

Durante estas últimas semanas hemos realizado talleres con familias de adolescentes y la preocupación está llegando a nosotras de manera recurrente. Es triste que el alarmismo que se está transmitiendo en algunos medios de comunicación esté sirviendo para enturbiar la imagen de sexualidad por la que muchos luchamos día a día. Sacar partido económico por el tirón de la noticia a costa de instaurar miedo en adolescentes, familias y sociedad es una artimaña sucia. Está claro que el sexo vende, pero emplearlo para alimentar un bulo a partir de casos puntuales, tiñendo así la imagen de millones de adolescentes, haciendo hincapié en la parte más oscura de la sexualidad en vez de fomentar actitudes positivas y responsables hacia la misma no es una buena manera de hacer educación sexual.

“Educar es promover lo bueno y prevenir es evitar lo malo. Promoviendo lo bueno, mucho o poco, puede evitarse lo malo; pero previniendo lo malo, incluso cuando hay éxito, no se promueve lo bueno”. Joserra Landarroitajauregi.

Bárbara Sáenz, sexóloga en Serise Sexología

