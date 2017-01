El PSOE pide que se elimine la zona acotada que impide aparcar en el antiguo Juzgado de lo Social

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, con el traslado al nuevo Palacio de Justicia del Juzgado de lo Social ubicado en la calle Manzanera, insta al Ejecutivo local del PP "a que elimine la zona acotada que impide el aparcamiento". A través de un comunicado, los socialistas explican que "no tiene sentido que los vecinos de la zona no puedan aparcar en este lado de la acera porque ya no existen problemas de seguridad desde hace un mes".

Los socialistas consideran que "sería una medida muy positiva que desde el Ayuntamiento de Logroño se habilitarán aproximadamente diez nuevas plazas de aparcamiento en el barrio de Madre de Dios, ya que algunas de estas casas carecen de parking propio o podrían ser utilizadas, por ejemplo, por los usuarios que acuden a la Biblioteca Rafael Azcona".