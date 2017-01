El Ebro crece, pero no tanto como se esperaba

Los caudales de los ríos están aumentando estos días, aunque el Ebro no ha registrado el caudal máximo previsto para este miércoles de 900 metros cúbicos por segundo en Logroño. Finalmente no ha sido para tanto y no se han superado los 700 m³/s.

Así, el río no ha provocado ningún problema, ni de desbordamientos ni de filtraciones, a su paso por Logroño, como ha señalado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Mar San Martín.

San Martín ha señalado que "los servicios responsables nos comunican la normalidad total en la situación del río, no ha habido desbordamiento y tampoco se han producido filtraciones, que, en otras ocasiones, han sido más habituales".

De todas maneras, y ante la previsión de que el caudal máximo del río alcanzara en las últimas horas los 900 metros cúbicos por segundo, "se han colocado en previsión las bombas de movimiento de agua necesarias" en el caso de que se dieran las filtraciones desde el Ebro.

También, desde anoche, técnicos municipales, sobre todo de Protección Civil, dieron aviso a los espacios de la ribera del río que suelen ser afectados por las crecidas -camping, Adarraga, el restaurante 'El Rincón de Julio' o el residencial 'Camino de Santiago', entre otros- "pero finalmente no ha sido necesaria ninguna intervención".

"Al final -ha afirmado la portavoz- nos hemos quedado por debajo de la previsión de caudal, que ronda los 700 metros cúbicos por segundo y está a la baja, por lo que la situación es de normalidad y de total tranquilidad".

MEDIDAS ANTE LAS HELADAS

Por otro lado, San Martín ha dado cuenta de las actuaciones que el Ayuntamiento de Logroño ha llevado a cabo ante la posibilidad de heladas en la ciudad, "con el esparcido de sal desde anoche en zonas que, por su ubicación hacia el norte o por su pavimento, podrían tener problemas".

Así, se ha actuado en espacios como el cuatro puente, el pavimento de madera de la zona del Revellín, las diferentes pasarelas de la ciudad, los entornos de las fuentes de Murrieta y Espolón o en algunas zonas del barrio de Madre de Dios, entre otros.