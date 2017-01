Lardero apuesta en el presupuesto por los nuevos sectores T1 y R1

#2

David 17/01/2017 18:42h

¿Por qué no dice nada de los 36.000€ para escultura en rotonda? Al aymto le debe sobrar el dinero. Casi todo el dinero que dice que invierte en el barrio es destinado al colegio, que está en un estado lamentable siendo nuevo. Es como si abre un centro de salud y luego a los 3 años se banagloria de conseguir una partida para contratar al médico... No hay prácticamente dinero invertido entre los dos barrios. Por cierto, gracias por recoger basuras!! Será el primer año entonces que se haga en condiciones o seguiremos igual? Excepto el parque y el acondicionamiento canino, 0 patatero. Y otra cosa, quién decide que lo más importante para el barrio es eso? Qué pasa con la subestación eléctrica que necesita el pueblo, la conexión del barrio con la circulación rodada... etc? Lo de los autobuses de Logroño es una mentira, pero en mayúsculas... cuando el propio aytmto de Logroño tiene bloqueada cualquier modificación a a las líneas hasta que ellos decidan cómo van a quedar, porque las van a reorganizar. Y el aytmto de Lardero ya sabe que el de Logroño se va a negar a modificar la línea 1 para su paso por los barrios T1 y R1. ¿Ese dinero que "de contingencia", cuando se vea que no se va a poder hacer nada, se va a emplear en los barrios?

