Rebajas con sorpresa

Tal como se desprende de una encuesta realizada por Facua a través de redes sociales, el 84% de los consumidores ha detectado descuentos falsos en estos pocos días que llevan las rebajas de invierno.

Los ejemplos con los que podemos encontrarnos son de lo más variados.

- Artículos creados específicamente para rebajas. Son artículos que no nos suenan porque, sencillamente, no los hemos visto en temporada porque no existía. Se han realizado exclusivamente para rebajas con un menor coste de producción. Como las inspecciones se realizan habitualmente durante los primeros días de rebajas, resulta casi imposible saber si ese artículo llevaba ahí dos meses y su etiqueta es real o si llegó ayer de fábrica con un doble precio inventado.

- Descuentos hasta el 90%. Puede que en toda la tienda sólo encontremos un par de guantes rebajados al 90% o que se tratase de un lazo del pelo que se vendió en el minuto uno de rebajas pero, aunque el resto de la tienda tenga unos descuentos del 30%, ese cartel grandilocuente del 90% no desaparecerá del escaparate.

- Precios más caros que en temporada. Nos puede parecer que un jersey que ahora cuesta 30 euros es una ganga. La sorpresa llega cuando levantamos esa etiqueta roja de rebajas y comprobamos que antes, en temporada, costaba 20. La ley establece que en la etiqueta deben aparecer los dos precios pero puede que uno tape en parte el antiguo sutilmente o, simplemente, que se ponga confiando en todos esos consumidores despistados que no se fijan en el precio anterior.

- Subida de precios justo antes de rebajas. También existe, aunque son más difíciles de desvelar, el caso de aquellos establecimientos que suben el precio de sus artículos sólo unas semanas o días antes de las rebajas para después, con el descuento, dejar los productos al precio original.

Las organizaciones de consumidores recuerdan que estas prácticas atentan contra la normativa y por tanto, pueden presentarse reclamaciones si pueden demostrarse. De hecho, Facua ha creado la etiqueta #RebajasTrampa para detectar y difundir en la red este tipo de engaños.