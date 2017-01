No habrá sanción por las obras sin licencia del aparcamiento del San Pedro

El aparcamiento del Hospital San Pedro sigue dando que hablar. El Ayuntamiento ha decidido incoar el expediente sancionador al Servicio Riojano de Salud (SERIS) por haber realizado obras sin licencia municipal. Se refiere a los trabajos de instalación del sistema de barreras para el cobro en el polémico aparcamiento.

Tras la denuncia del PSOE, el Ayuntamiento de Logroño ordenó la paralización de las obras e inició el expediente sancionador. El 20 de octubre concedía la licencia y continuaban los trabajos. Ahora, tal como recoge el documento oficial al que ha tenido acceso Rioja2, el Ayuntamiento entiende que "a pesar de que las obras estaban prácticamente terminadas en dicho momento, lo cierto es que según el informe emitido por la Policía Local con fecha de 19 de agosto, la orden de paralización fue atendida, y que las obras resultan legalizables, se estima que puede sobreseerse el expediente sancionador incoado".

"TRATO DE FAVOR"

El Grupo Municipal Socialista ha criticado, en un comunicado, el "trato de favor" con el que ha tratado el Ayuntamiento de Logroño al Servicio Riojano de Salud. Consideran alarmente que las alegaciones realizadas por el Servicio Riojano de Salud excusándose por la no petición de una licencia de obras hayan sido que: "se creyó que las instalaciones no requerían licencia al no existir edificación; reseñando que existía urgencia en las obras al haberse detectado un uso no sanitario de un número considerable de plazas de aparcamiento". Estas alegaciones resultan impropias de una administración pública como es el caso de la Comunidad Autónoma, que no puede alegar el desconocimiento de la ley como excusa para no solicitar una licencia de obras.

Consideran preocupante que el Ejecutivo local de Gamarra exima al Servicio Riojano de Salud del pago de una sanción, un hecho que confirma el trato de favor que existe en el Partido Popular cuando gobierna en ambas administraciones y que no es la primera vez que sucede, ya que "de manera reiterada el Gobierno regional incumple sus obligaciones en materia urbanística y desde el Ayuntamiento dirigido por el PP no se actúa con la exigencia que se aplica al resto de ciudadanos".

"SE CREA UN PRECEDENTE"

El Grupo Municipal de Cambia Logroño ha criticado este lunes "la impunidad con que quedan estas acciones realizadas, con nocturnidad y alevosía, para evitar que la opinión pública conociera las verdaderas intenciones del Servicio Riojano de Salud".

A su juicio, estas acciones "demuestran que tanto Ayuntamiento como Comunidad Autónoma actúan como un solo ente, tapando y haciendo la vista gorda cuando alguno de los dos se salta la legalidad establecida".

"Al sobreseer esta causa el Ayuntamiento crea un precedente ante futuros hechos ilegales en materia de obras según el Plan General de Ordenación Urbana, creando un agravio comparativo si cualquier particular es sancionado de ahora en adelante por la realización de obras sin licencia", dicen desde Cambia.

Finalmente, "dado que el Partido Popular gobierna en las dos administraciones, sólo cabe preguntarnos y como suele ser habitual ¿para quién trabaja el PP?, si en preservar los derechos ciudadanos y la legalidad municipal o en beneficiar los intereses de las empresas amigas como es la empresa Aparcamientos CIBIR S.L., que será la concesionaria de este parking".