A clase con botas de agua

#4

Fran 16/01/2017 15:09h

Llevamos años con esta situación y no se hace nada que de verdad solucione el problema. No me creo lo de que "no se puede garantizar que el nuevo suelo no tuviera problemas también". Si de verdad hubiera voluntad de arreglar el suelo hace tiempo que se hubiera hecho. Sencillamente el bienestar de 250 niños del pueblo no es una prioridad. Está claro.

