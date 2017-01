La permanencia como meta

El Calzados Robusta lo intenta. Ya no es ese equipo endeble del comienzo de temporada, pero le cuesta ganar. Mucho. Los riojanos venían de cuajar tres buenos partidos, dos victorias y una derrota por la mínima ante el líder, pero Prat evidenció que está un puntito por encima. Hasta el sábado le precedía en la tabla y ahora le saca 4 triunfos, demasiados para pensar que los de Antonio Pérez van a vivir una segunda vuelta de la temporada tranquila. Para nada. Va a tener que luchar por sobrevivir en LEB Oro. Es el objetivo que debe alcanzar cuanto antes.

De poco sirvió el arreón final para maquillar el marcador, 79-70, e incluso pensar en una remontada histórica, Martín y Bonifant fallaron dos triples que podían haber dejado a los suyos a 5 puntos con un minuto por jugar. Sin embargo, tras el 76-68, el conjunto catalán hizo los deberes y no desperdició una victoria que fraguó en el final del segundo cuarto y en la puesta en escena después del descanso, donde los riojanos no mantuvieron el ritmo anotador que el duelo exigía. Y eso que Gerun brilló y fue el referente con sus 24 puntos y 9 rebotes. Lástima que no estuviera acompañado por algún otro compañero que le relevara en el apartado anotador con cierta regularidad, por mucho que Galarreta, 13 puntos, y Bonifant, 10, alcanzaran dobles dígitos. En esta ocasión, el banquillo no ayudó demasiado, sólo 13 puntos.

El 17-10 casi de salida dejaba a las claras que el juego coral de Prat iba a complicar a un Calzados Robusta que acudía sin Birgander, aquejado de cervicalgia. El tiro exterior propició la reacción de los visitantes que voltearon el marcador para ir por delante al término del primer cuarto. Un 22-23 posible gracias a Galarreta, Martín y Garrido, aunque fue Gerun el que destacaba en el aspecto individual y el que certificó con un mate el triunfo parcial del Clavijo.

Después del 24-27 hubo un colapso. Ortega y Nikolic propiciaron que el Prat cogiera un ritmo anotador que no abandonó. El 43-36 obligaba a un cambio tras la reanudación porque el Calzados Robusta sufría para meter canastas (13 puntos en el segundo parcial). Sin embargo, la charla del preparador gallego no fue suficiente para virar la inercia. Ros era ahora el que lideraba a los suyos desde los 6,75 para escaparse en el marcador. Primero 52-41, después 57-43 y a la máxima de 18 abajo, 66-48.

Complicado. Tocaba, como en otras ocasiones, tratar de remar contracorriente, de levantar la cabeza y apostar por el orgullo para no caer en la pasividad. Con el 66-51 comenzaban los diez minutos finales. Intercambio de triples entre Moix y Bonifant que dejaba el 69-56 con más de siete minutos por jugarse. El Clavijo mostró sus garras, intensificó su defensa y Prat, pese al colchón, comenzó a inquietarse cuando la renta iba bajando, aunque siempre de manera muy paulatina. Con el 76-68, tanto Martín como Bonifant fallaban dos triples que podían haber metido el miedo en el cuerpo a los catalanes.

Se entraba en los últimos segundos y el 76-70 se convirtió en el 79-70 final. Otro día en el que la reacción llegaba tarde y en el que cierta irregularidad impidió al Calzados Robusta estar más cerca de poder superar a un rival que le precedía en la tabla -ahora a 4 triunfos-. Con 5 victorias y 14 derrotas, este Clavijo no puede aspirar a otra cosa que a salvar la categoría. Puede que el 0-7 inicial sea un lastre, que el objetivo pasara por asentarse en la categoría pero por unas cosas y por otras, toca apechugar y sellar la salvación cuanto antes.

FICHA TÉCNICA

Prat: Costa (9), Amo (6), Ros (14), Ortega (10) y Nikolic (15), cinco inicial, Martí (7), Moix (3), Bieshaar (4), Molins (2), Sesé (9).

Calzados Robusta: Garrido (8), Galarreta (13), Pressley (4), Bonifant (10) y Gerun (24), cinco inicial, Martín (3), Tunde (2), Bravo (2), Laso (2) y Norris (2).

Parciales: 22-23, 21-13 (43-36 al descanso), 23-15 (66-51) y 13-19 (79-70 al final).

Árbitros: Juan Gabriel Carpallo Miguélez y Juan Alberto Pinela García. Sin eliminados.