Fin de semana invernal en La Rioja

Parecía que no iba a llegar nunca, pero como decía mi abuelo: "al invierno no se lo come el lobo"...y aquí lo tenemos para empezar con fuerza desde este fin de semana. La llegada de una masa de aire frío desde el Sur de Groenlandia, de naturaleza Polar-marítima, marcará el tiempo en este segundo fin de semana de enero. La lluvia, la nieve y el viento serán coprotagonistas en la geografía riojana.

Ya el viernes notamos el descenso térmico con la entrada de vientos húmedos de componente norte y nublados que dejaban chubascos a ratos. Durante la madrugada del viernes al sábado y la mañana del sábado tendremos la situación más propicia para ver nieve en cotas bajas, que podrían rondar los 500 metros o 400 de manera local, por lo que podríamos amanecer el sábado con un ligera capa de nieve en municipios de la ribera alta. En la ribera media, Logroño incluido no se descarta poder ver algunos copos, aunque en principio sólo eso. En la ribera baja el fuerte Cierzo será protagonista. Esta situación se extenderá durante toda la jornada del sábado aunque con una ligera subida de la cota de nieve hasta los 600 metros. El domingo continuaremos con una situación similar aunque con una ligera recuperación de las temperaturas y por tanto un ascenso de la cota de nieve, que probablemente termine en el entorno de los 1000 metros. No obstante la nevada en la Ibérica será importante.

Os dejo un pequeño extracto de la predicción que podéis consultar de manera completa a través de mi blog "EL TIEMPO A TIEMPO LA RIOJA" al que podéis acceder haciendo click AQUI.

Os avanzo que esto sólo será un aperitivo..ya que la semana que viene muy probablemente llegará una importante OLA DE FRÍO DE NATURALEZA SIBERIANA. Os recomiendo estar atentos a los avisos oficiales de AEMET.

Disfrutad del fin de semana!! Como podáis ;)

Autora de Foto de Portada: Cristina Ortega (Pico Ibón)