"Queremos una carretera, no un cementerio". Bajo ese lema varios ciudadanos, en una convocatoria de Podemos La Rioja, se han concentrado hoy en la gasolinera del polígono El Sequero para reclamar medidas que eviten la siniestralidad en la N-232, tras el accidente que ha tenido lugar esta semana y que se ha cobrado la vida de tres personas.

"Necesitamos carreteras con seguridad, no trampas mortales", han asegurado desde Podemos, para quienes la solución pasa por liberar la AP68. "Ya no hay lugar a mayor demora, no puede haber ni un solo muerto más por la no liberación".