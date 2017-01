"No podemos soportar ni un fallecido más en la 232"

El año ha comenzado con las mismas cifras con las que terminó: más víctimas en la N-232. Son sólo 140 kilómetros, pero teñidos de negro en demasiadas ocasiones. El pasado martes fueron tres los fallecidos en un choque frontal en esta vía, a la altura de Arrúbal, y en 2016, fueron siete las víctimas mortales. Para detener la siniestralidad en la N232, Podemos La Rioja ha convocado una concentración este viernes a las 12 del mediodía en la gasolinera del Polígono El Sequero.

"No podemos soportar ni un fallecido más en esta carretera", afirman desde Podemos, para quien esta sangría sólo se puede frenar con la liberación inmediata de la AP68. "Ya no hay lugar a mayor demora, no puede haber ni un solo muerto más por la no liberación".

RESPONSABLES DE ESTA SITUACIÓN

Este partido ha hecho hincapié en la "negra historia" detrás de estos sucesos, en referencia a la decisión del PP en 2000 de prorrogar la concesión de esta autopista como vía de peaje. Desde entonces, ha habido 180 fallecidos, además de multitud de heridos, siniestros y colisión.

"La N-232 simboliza un modo de hacer política contra la ciudadanía, su seguridad y sus vidas. El Partido Popular gestiona las decisiones políticas poniendo por delante los intereses económicos de grandes empresas privadas y subordina la vida y la seguridad de la ciudadanía a esos intereses", aseguran.

Pero no sólo culpan al PP de esta situación, sino también al PSOE, que "se comprometió a liberar la autopista en periodos electorales pero, sin embargo, no actuó cuando tuvo en sus manos la capacidad de decisión". Y también a Ciudadanos, que "viene a participar de este siniestro teatro facilitando al PP la aprobación de unos presupuestos contemplando únicamente medidas estéticas que no solucionan los problemas reales".

Para Podemos La Rioja, es un tema de emergencia social que debe ser solucionado de forma inmediata. Además, también han detallado que la empresa concesionaria de la AP-68, Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., ha recibido en concepto de compensaciones por reducciones o exenciones de peajes una cifra en torno a 26 millones de euros, según figura en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, cantidad que se amplía a más de 50 Millones en un periodo de 10 años.

Así mismo, van a exigir que el Ministro de Fomento reciba a esta formación política junto a representantes de la ciudadanía riojana en su próxima visita a La Rioja, para lo que enviarán una carta al presidente del gobierno de La Rioja transmitiendo dicha exigencia.