"En televisión sólo se ve cuando riño con mis compañeros...y eso no fue siempre así"

Poco a poco se va acostumbrando a ser reconocido por la calle. De hecho, no lo lleva mal, incluso le gusta la fama. Su participación en el concurso MasterChef Junior, con riñas incluidas, ha convertido a Miguel en una cara conocida. Fue eliminado a las puertas de la semifinal y, aunque el balance de su paso por el programa es muy bueno, reconoce que lo que se ve en televisión es diferente de lo que él vivió allí.

"La experiencia es fantástica, pero muy dura. Siempre estás nervioso por si esa semana te toca salir a ti y te da mucha pena cuando tus compañeros van saliendo, aunque nunca quieres que te toque a ti", asegura Miguel, para quien esta aventura terminó el pasado 3 de enero, cuando fue eliminado del concurso. "Me dio mucha pena porque todo se acababa, pero me fui muy orgulloso por haber llegado tan lejos y, sobre todo, con mi patín eléctrico, que me encantó".

Lo cierto es que Miguel ha saltado a la fama por su buen hacer en los fogones, pero también por su arte cantando sevillanas y, muy a su pesar, por haberse visto envuelto en varias riñas con sus compañeros. Una imagen en la que no se reconoce. "Lo visto en televisión es un poco diferente. Yo allí me lo pasé muy bien, reñíamos, jugábamos, nos abrazábamos, pero en televisión sólo se ven las pruebas, con la presión, cuando riño con mis compañeros... y eso no fue siempre así, hay mucho más. Yo los quiero y ellos a mí también".

"El ambiente era muy bueno, cuando estábamos en la residencia siempre estábamos juntos en una habitación o en otra, y si no jugando al billar o al futbolín.También salíamos en grupo cuando teníamos libre y nos íbamos todos juntos a comer y a pasar el día con nuestros padres, que también se han hecho muy amigos". De hecho, estos días algunos de sus compañeros de MasterChef Junior han visitado La Rioja y "ha sido fantástico".

Y como, según sus propias palabras, "no hay mal que por bien no venga", su involuntario protagonismo en el programa le ha concedido una fama inesperada. "Me gusta mucho que me conozcan y como la mayor parte del tiempo sólo se me ha visto a mí en el programa y en los anuncios, todo el mundo me conoce. Me ha tocado ir con mis compañeros de programa por la calle y a mí me llamaban y me conocían y a ellos no y les teníamos que decir quienes eran".

También ha sido muy bien recibido por sus compañeros del colegio de Préjano donde estudia -"todos se han portado muy bien y están muy contentos de que haya participado"- y por el alcalde de Arnedo, Javier García, al que también visitó en el Ayuntamiento de la ciudad: "se portó súper bien, estuvimos mucho rato charlando y contándole las anécdotas".

¿Y la cocina? ¿Ha vuelto a poner en práctica sus habilidades culinarias estas Navidades? Parece que no ha sido así. "Los primeros días estaba de la cocina hasta el cogote y no me apetecía cocinar, pero ahora ya hago algún día la cena. Le ayudé a mi madre el día de Nochebuena a cocinar unas cocochas y nos salieron estupendas, de 10".