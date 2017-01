Es un sencillo gesto, pero que no siempre ponemos en práctica, por pereza, dejadez o falta de concienciación. ¿Qué pasa si no reciclamos? La sociedad Ecoembes, dedicada a la gestión de residuos, ha publicado un ilustrativo vídeo en el que explican las consecuencias de no reciclar.

Así, si depositáramos los envases en la basura ordinaria, y no en el contenedor correspondiente, estos irían a parar a los vertederos, que acabarían desbordados, a juzgar por la cantidad de basura que generamos diariamente. Aumentaría el gasto de energía necesario para extraer las materias primas y su posterior transporte, lo que provocaría un alarmante aumento de las emisiones de CO2. Como consecuencia, se produciría un impacto medioambiental tan grande que pondría en peligro la vida de nuestro planeta.

Si por el contrario, decidimos reciclar, esos envases cobran una nueva vida y pueden poder volver a ser reutilizados. Una vez depositados en el contenedor amarillo, azul o verde, esos residuos son transportados a las plantas de selección, donde se limpian y se clasifican.

Los restos de papel y cartón, por ejemplo, pueden convertirse en productos como cajas de zapatos, de cereales o periódicos. Los envases del contenedor amarillo sirven para fabricar tuberías, fibras textiles, piezas de automóvil, llantas de bicicleta, camisetas, sillas, cajas de zapatos, papel higiénico, periódicos o hueveras.