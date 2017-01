Actual seduce a más de 24.000 personas

Durante seis días, el festival ha atrapado a más de 24.000 personas en alguna de sus múltiples sedes y propuestas. La prolífica programación de esta 27 edición ha congregado a espectadores muy diversos. Música, cine, teatro y otras expresiones artísticas han consolidado la personalidad inquieta de este festival público organizado por el Gobierno de La Rioja.

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, ha compartido hoy los datos que ha registrado la última edición de Actual, celebrada en Logroño entre el 2 y el 7 de enero en varias decenas de escenarios localizados en la capital riojana o muy próximos a ella.

El Palacio de los Deportes, Bodegas FrancoEspañolas, Círculo Logroñés, Wine Fandango, Biribay Jazz Club y la sala Menhir han albergado 35 conciertos durante los seis días de Actual 17. Asimismo, el Maldeamores Club ha rematado cada jornada con sendas sesiones de DJs.

Por estos escenarios han pasado grupos contrastados que han arrastrado a miles de seguidores, como Amaral, Love of Lesbian y La Pegatina; pero también bandas sugerentes, no tan multitudinarias, pero igualmente satisfactorias para el paladar auditivo: Alice Wonder, Iseo, Bambikina, Nora Norman, Morgan, Papaya, Amaro Ferreiro o Frank.

8.500 espectadores han respondido a la llamada del Palacio de los Deportes, llenando el aforo durante los tres conciertos del sábado, colofón multitudinario de Actual 17. Por su parte, el Círculo Logroñés ha agotado el papel de los tres días de Café Cantante (750 personas) y Bodegas FrancoEspañolas, gran novedad en la parrilla musical, ha funcionado entre el gran público.

Más de 2.000 personas han disfrutado de los vermús toreros y de las noches al otro lado del río Ebro, gastronomía incluida, en un escenario repleto. De igual manera, unas cuatrocientas personas han apostado masivamente por los tres Matinales con Estrella de Wine Fandango.

El concierto de la Noche de Reyes, protagonizado por Amaro Ferreiro, completó el aforo de la Sala Menhir (120 personas), mientras que las sesiones DJs congregaron a unas 1.800 personas durante toda la semana.

Asimismo, una de las propuestas más familiares y satisfactorias de Actual, la Guerra de Bandas, ha confirmado en su quinta edición sus virtudes como promoción de nuevos talentos. Más de quinientos espectadores han pasado por los tres conciertos diurnos celebrados en el Biribay Jazz Club, llenando la sala en distintos momentos del concurso y disfrutando de pequeños éxitos emergentes, como el de A Por Ella Ray. De esta iniciativa en la que han competido nueve grupos nacionales, ha salido el primer nombre confirmado para el cartel principal de Actual 18: Tipitako, desde Pamplona.

Todos estos artistas han congregado a unos 14.500 espectadores, completando los aforos de Bodegas Franco-Españolas, Círculo Logroñés, Wine Fandango, Biribay Jazz Club, Maldeamores Club, Sala Menhir o el Palacio de los Deportes, que atrapó a 5.000 personas durante la última noche de Actual 17.

Los escenarios insólitos, una apuesta joven pero firme por la representación teatral más local, inusitada y espontánea, respiran Actual. Y viceversa. Más de 1.800 espectadores fueron atraídos por los 66 pases programados durante estos primeros días del año en una decena de sedes, acabando con todas las entradas en la gran mayoría de los casos.

VARIADA OFERTA CINEMATOGRÁFICA

La programación de cine ha proyectado en Logroño algunas joyas internacionales que han convencido, emocionado y sorprendido al público, como ‘La pazza gioia’, ‘The Salesman’, ‘Under Sandet’, ‘Toni Erdmann’ y ‘Ma vie de courgette’. RiojafOrum, el Teatro Bretón, la Filmoteca Rafael Azcona y los cines Siete Infantes han sumado más de 5.800 espectadores durante estos seis días de festival. Doce películas y escasas butacas sin dueño. Solo por el ciclo vespertino del Bretón han pasado más de 4.200 aficionados.

Los Sueños en Corto, alojados en el Café Bretón, las diferentes exposiciones programadas en el Museo Würth y la Sala Ibercaja, y los distintos actos que han integrado el Festival Internacional de Videodanza de La Rioja (FIVER) añaden a un millar de personas interesados en propuestas diferentes, innovadoras y alejadas de los grandes escenarios. Del mismo modo, el acto circense de la apertura congregó a más de quinientos espectadores en Riojafórum.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

La proyección mediática de Actual 17 ha sido amplia a nivel nacional. El festival visitó Madrid y Barcelona para presentar gran parte de sus contenidos ante la prensa especializada. 75 periodistas y fotógrafos, de una treintena de medios de comunicación, y una decena de ‘freelances’, han cubierto el festival y difundido sus contenidos en múltiples plataformas informativas (periódicos, revistas, televisiones, radios y webs).

Según los datos recogidos por KantarMedia, la presencia de Actual en prensa, radio y televisión, incluida la propagación a través de Internet, ha alcanzado a una audiencia de 101 millones de personas. Según esta empresa, esta circunstancia se cuantifica en 1,49 millones de euros de beneficio.

La difusión del festival se ha realizado, también, a través de las activas cuentas del festival en Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Flickr). En ellas, Actual ha informado, conversado y sorprendido a sus seguidores, anunciando contenidos y promoviendo concursos exclusivos.

A través de las cuentas de los espectadores y de los propios grupos, algunos con decenas de miles de seguidores como Amaral y Love of Lesbian, se han difundido imágenes, vídeos y valoraciones del festival, proyectando permanentemente el nombre de Actual, de Logroño y de La Rioja en redes sociales.

Como ejemplo, en Twitter, durante los seis días de festival, los más de 4.000 tweets publicados han sido vistos 200.000 veces por los usuarios. Asimismo, en Facebook, el festival ha conseguido más de 200.000 impactos. Ambas cuentas han incrementado sus seguidores en un 20 %.

La difusión del festival se ha realizado, asimismo, a través de su página web (www.actualfestival.com), que ha recibido cerca de 31.000 visitas desde el pasado 1 de octubre. La web de Actual ha puesto a disposición de los usuarios una amplia galería fotográfica enlazada a Flickr en la que están disponibles todos los contenidos del programa de 2017.