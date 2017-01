Los riojanos comienzan a solicitar la devolución de los gastos hipotecarios

Después de las cláusulas suelo, a los bancos españoles se les abre un nuevo frente: los gastos de formalización de las hipotecas. Muchos clientes se han animado a demandar a sus entidades por el cobro indebido de ciertos costes a la hora de comprar una casa, y están empezando a obtener sentencias favorables en los tribunales de primera y segunda instancia. Sin embargo, no deben echar las campanas al vuelo. Como ha ocurrido con la famosa cláusula que impide a los hipotecados beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés, los bancos no van a devolver lo cobrado indebidamente por el registrador, el notario, etc. hasta no ser condenados individualmente en firme por el Supremo.

Es la opinión de Carlos Ruiz de Ruiz Marín Abogados, un profesional que asegura que "en estas últimas dos semanas ya ha atendido más de 25 casos" y tiene la agenda llena durante las dos próximas semanas por lo que calcula que los afectados riojanos que pueden reclamar estos gastos son muchos. Y de hecho, Ruiz aconseja "reclamar siempre". Primero, apunta, realizar la reclamación extrajudicial en el banco y ver de qué cantidades estamos hablando. Aún así, "es fundamental asesorarse bien y presentar la reclamación a la entidad financiera bien formulada". En cuanto a cantidades, este abogado calcula que de una hipoteca media podríamos estar hablando de una cantidad de dinero entre los 3.000 y los 5.000 euros.

Una vez planteada la reclamación, prosigue, el servicio de atención al cliente de las entidades bancarias tienen la obligación de contestar en un plazo de dos meses. A partir de ahí, explica Ruiz, "las entidades bancarias no tienen todavía un criterio de actuación aunque lo que sí es seguro es que no van a devolver el dinero porque sí y estudiarán caso por caso porque estamos hablando de muchísimo dinero".

Desde la Organización de Consumidores Unidos (OCU) sostienen que, aunque la sentencia afectaba de forma directa a BBVA y Banco Popular, "todas las entidades bancarias" deben devolver las cantidades, pues "el mismo criterio se puede aplicar a todas las hipotecas" y lo que se juzga es la cláusula abusiva. "De hecho, nosotros ya sabemos que incluso ING ha empezado a devolver el dinero", confirman los especialistas de OCU encargados de gestionar este tipo de situaciones para los consumidores.

Sin embargo, la mayoría de los bancos no están por la labor de hacer frente a un nuevo agujero económico tras el que pueden crearles las cláusulas suelo. Así, muchas entidades van a escudarse en que la sentencia solo se centra en casos concretos, provocando que el comprador no tenga más remedio que acudir a la justicia para que le devuelvan estas cantidades. Una estrategia que permite ganar tiempo hasta que haya una nueva sentencia general del Supremo que los obligue a hacerlo.

Según confirma la OCU, estos gastos derivados —siempre hablando del contrato hipotecario y nunca del de compraventa— serían el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, los gastos de notario y el Registro de la Propiedad. "El consumidor afectado debe pedir al banco la devolución de estas cantidades. Si este se niega, no queda más remedio que acudir a la vía judicial para exigir el reintegro de las cantidades cobradas", explica OCU.

Haciendo un cálculo aproximado, una hipoteca de 150.000 euros con una responsabilidad hipotecaria de 255.000 euros —a un tipo impositivo del 1%— tendría unos costes de 2.550 euros en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, unos 425 euros por gastos de notario y unos 125 euros del Registro de la Propiedad. Cerca de 3.100 euros que hasta la fecha eran pagados solo por el prestatario. Sin embargo, el Supremo consideraba estas cláusulas como nulas, ya que deberían ser abonadas por el banco.