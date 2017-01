Hazte un selfie recogiendo basura del campo

¿Has salido alguna vez al campo y te has encontrado con basura que has tenido que limpiar? Un nuevo movimiento social pretende concienciar en las redes sociales sobre la importancia de no dejar huella cuando estés en una zona verde. Para ello, han propuesto a los internautas que, cuando se encuentren basura, la recojan con una bolsa de basura y se hagan un selfie que deben compartir con el hashtag #retoselfclean.

Con este movimiento buscan reducir el empobrecimiento de las zonas naturales debido a la huella que deja esa minoría de personas que va abandonando todo tipo de basura. Una imagen a la que también contribuyen los que pasan de largo quejándose sin recogerlo.

La idea es crear un registro de acciones mediante selfies, dando la oportunidad de concienciar y ayudar a cambiar el comportamiento de la sociedad. Así que, "cálzate tus guantes y vamos a recoger toda la clase de porquería que la gente deja tirada pensando que va a evaporarse".

Además, también buscan conseguir fondos para otros proyectos como impartir educación medioambiental en los colegios, organizar rutas senderistas para limpiar zonas de difícil acceso y conseguir acuerdos con ayuntamientos para establecer un sistema de recogda de basura en sendas con mucho tránsito.