Un punto para arrancar el 2017

Salvador ha marcado dos goles con la camiseta blanquirroja y en ambos el equipo ha sumado un punto. Ante el Sestao empató en el tiempo añadido y en Sarriena, ante el Leioa, fue capaz de igualar un partido que se había puesto cuesta arriba después de que Óscar marcara antes del descanso. El centrocampista -jugando en su sitio- permite sumar a una UD Logroñés que si quiere mejorar sus números debe acostumbrarse a saber ganar con continuidad. Aspecto que a día de hoy genera dudas porque si en el aspecto ofensivo cuesta ver ocasiones en el apartado defensivo el duelo en tierras vizcaínas ofrece dudas ante los despistes que vive el cuadro blanquirrojo.

Casi una hora después del plan inicial, Rafa Berges tuvo que actuar. Modificó su línea de cinco defensas para apostar por un 4-4-2. Paredes y Reguilón iban a ser los referentes por su carril zurdo, mientras que en la derecha, Salvador actuaba como falso extremo tratando de actuar por dentro. Era obligado un cambio de sistema porque la UDL no carburaba. Le había cogido la medida un Leioa intenso, aguerrido, pero consciente de que sabe hacer daño si enfrente hay una defensa con dudas y con despistes.

​Óscar había hecho lo que tanto le cuesta al conjunto riojano, marcar un gol. Vino de una falta en la que los riojanos permitieron un primer tiro de Xesc, libre de marca, y el definitivo del '9' del Leioa, también sin oposición. Entre medias, Miguel retrasó el tanto unos segundos. No fue novedad en Sarriena comprobar como los vizcaínos eran capaces de rematar sin oposición. Aldalur en una ocasión franca pudo marcar, pero Miguel evitó el desastre nada más comenzar el partido. Arregi, de cabeza, gozó de dos ocasiones tras dos saques de esquina; el primero se marchó desviado y el segundo acabó en gol de Óscar en fuera de juego.

Lo dicho, la UDL ya apuntaba maneras y antes de alcanzar el descanso, el Leioa supo aprovechar las facilidades dadas por su oponente. De poco sirvió que, por algunos momentos, el cuadro riojano mostrara ganas y cierto control. De hecho, Amelibia remató en la primera jugada en un córner. Y hubo varias acciones productivas: una buena combinación colectiva que culminó Paredes tras un centro de Julio Rico, un tiro de Espina... Los riojanos trataban de llegar hasta Iturrioz con toque y moviendo el balón de un lado a otro, mientras que al Leioa le era suficiente con que entraran en contacto con el balón Fran Sota, Jorge García y Óscar. Un tridente al que no se podían anticipar los zagueros riojanos.

El descanso tenía que servir para que el técnico cordobés insuflara ánimos a los suyos. El Leioa, con el marcador a favor, se sentía cómodo. Dejaba hacer y salía con peligro a la contra y con espacios. Por su parte, la UDL no acababa de decidirse. Fue con la entrada en el campo de Reguilón cuando el conjunto blanquirrojo dio un paso adelante tanto en juego como en intensidad. Paredes, Reguilón y Muneta hicieron suya la banda izquierda. Paredes doblaba, Reguilón percutía con velocidad mientras que Muneta, dejándose caer a esa posición, generaba superioridades.

SIN REMATE HASTA EL GOL

Habia un problema. Faltaba el remate, incluso el centro. Sorprendentemente ni Mendi ni Espina estaban en el sitio indicado. Con esta dinámica, las opciones visitantes se concretaban a balón parado. Ahí, Caneda, al recoger un rechace de una falta directa de Espina, se encontró con un esférico que chutó sin precisión y alto. Al menos, era un aviso. Las tornas habían cambiado y la UDL quería el empate. Los locales aguantaban y esperaban la sentencia en una contra.

Rafa Berges no acaba de decantarse por introducir más cambios cuando Reguilón, entrando por la izquierda, cedía atrás para que Salvador pusiera la bola en la escuadra para igualar la contienda. Restaban once minutos y la inercia positiva de los riojanos no debía quedarse ahí. Sin embargo, el Leioa reaccionó y Miguel sacó otra de esas manos que dan puntos. En el otro área, Iturrioz no tuvo trabajo pese a que Marcos André debutó con el primer equipo y que Sergio García hizo acto de presencia en los minutos finales.

Al final, hasta parece que hay que contentarse con un punto que deja a la UDL a 6 puntos del cuarto clasificado. Claro que ahora hay que ir despejando interrogantes como si el sistema de cinco defensas tendrá continuidad tras ver la última media hora, qué sucederá en este mercado invernal y, sobre todo, cuándo llegarán las caras nuevas que den un plus de carácter ofensivo al conjunto riojano. El portero Fermín, tras su cesión al Villanovense, ya está de regreso -lo hace con ficha del filial- y el centrocampista César Remón ha dado su palabra para regresar a su tierra -falta que el UCAM Murcia le dé la baja-.

Otra cuestión es saber los motivos que han provocado que los movimientos de altas y bajas estén teniendo que demorarse tanto cuando en noviembre parecía estar, más o menos, todo cristalino, al menos en el capítulo de despedidas. Tiempo que va en contra de los intereses deportivos del club y que obligarán a que Rafa Berges tenga que ingeniárselas para que aporten desde el primer entrenamiento.

FICHA TÉCNICA

Leioa: Iturrioz; Aldalur, Arregi, Picón (Silas, min. 83), Polanco; Córdoba, Capó; Xesc (Kike, min. 62), Fran Sota, Jorge García (Unda, min. 75); y Óscar.

UD Logroñés: Julio Rico (Reguilón, min. 58), Amelibia, Caneda, Pazó, Paredes; Salvador, Adrián León, Muneta (Sergio García, min. 87); Espina y Mendi (Marcos André, min. 82).

Goles: 1-0, min. 41: Óscar. 1-1, min. 78: Salvador.

Árbitro: Sergio Usón Rosel (Comité Aragonés). Amonestó a los locales Arregi (min. 62), Silas (min. 85) y Aldalur (min. 93) y a los visitantes Caneda (min. 39), Salvador (min.42), Espina (min. 46), Pazó (min. 50) y Reguilón (min. 89).