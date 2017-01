Gamarra confirma su intención de optar a la presidencia del PP y del gobierno de La Rioja

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha asegurado en una entrevista a Diario La Rioja que está dispuesta a dar un paso adelante para liderar el PP de La Rioja y, cuando llegue el momento y si así lo quieren los militantes, poder ser la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad "con un equipo que represente la unidad, la integración y la renovación generacional".

Gamarra ha asegurado que siente siempre "el apoyo de todos y cada uno de los hombres y mujeres que conforman el Partido Popular" así como "de todos los militantes y de todos nuestros afiliados y votantes" por ello, en una situación como la actual, "se ha de tener la capacidad de buscar el acuerdo suficiente para que los proyectos y nuestras iniciativas salgan adelante, con matices para que más gente pueda sumarse".

La alcaldesa de Logroño también se ha referido al próximo Congreso Regional que afrontará el partido en los próximos meses. Un Congreso que, según la edil, debe ser "un espacio y un momento de reflexión y, sobre todo, no de personalismos".

En dicho Congreso, "hay que decidir el futuro y ese debe ser el marco que presida el Congreso Regional cuando se convoque y cuando llegue" porque como ha recordado, "hay que ser respetuoso con los tiempos ya que no hay nada convocado y por lo tanto es prematuro hablar de listas".

LISTA DE UNIDAD

"Lo que creo que tiene que haber una lista de unidad, una lista que integre a todos, una lista en la que esté presente toda La Rioja y que sea capaz de presentar al partido y a la sociedad riojana. Un equipo de personas comprometidas con el proyecto político del PP, comprometidas con su región y que además represente una renovación generacional", ha reflexionado la alcaldesa.

En este sentido, ha continuado, "cuando llegue el momento en el que se convoque el Congreso Regional yo daré un paso adelante y lo daré por mi partido y con mi partido, con los militantes del Partido Popular que son los que tienen que decidir esa renovación y esa regeneración".

Por ello en el momento en el que se convoque "estoy dispuesta a dar el paso adelante para liderar el proyecto del PP con un equipo que represente unidad, integración y renovación generacional y si así lo quieren los militantes también podría ser la candidata a la Presidencia de la Comunidad en el año 2019".

"SIEMPRE ESTARÉ DONDE EL PARTIDO ME NECESITE"

Con respecto a la rumorología que la sitúa en un futuro próximo en Madrid, Cuca Gamarra asegura que "uno nunca sabe donde está el futuro, nadie conoce ni sabe por dónde pasa". "Lo que a mí me avala es que yo siempre he estado donde mi partido me ha necesitado y en momentos muy complicados asumiendo las responsabilidades que me ha tocado en cada momento, sin complejos ni miedo y con ilusión, valentía y optimismo y eso va a ser siempre así. Le debo mucho a mi partido y ahí donde mi partido decida que esté, estaré".

Finalmente, y tras los dos años y medio que le quedan de mandato ante la Alcaldía de la ciudad y su futuro relevo, Gamarra explica que "este partido tiene una grandísima suerte y es que tiene un fantástico capital político en sus filas, con lo que ese no es ningún problema".

"Lo que sí le puedo garantizar es que, además, yo tengo un fantástico equipo de Gobierno en el que hay hombres y mujeres que están perfectamente capacitados, tienen experiencia y quieren lo suficiente a esta ciudad como para ser perfectos candidatos".