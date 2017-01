Actual llega al Palacio por la puerta grande

Gran éxito de entrada en el primero de los grandes conciertos de Actual 2017 y todo vendido para el segundo, que se celebrará esta noche de la mano de Talisco, Amaral y La Pegatina.

Ayer era el turno de The Owl Project, ganadores de la guerra de bandas de la pasada edición, Elefantes y Love of Lesbian. La cosa arrancó tranquila y comenzó a venirse arriba con el segundo concierto, el de Elefantes. Suharma y los suyos lo dieron todo en el escenario con un amplio repertorio que incluyó grandes éxitos como 'Azul', 'Si no tienes piedad' o 'Que yo no lo sabía' y generó uno de los grandes momentos de la noche con su versión de 'Te quiero' de José Luis Perales.

El broche final lo puso Love of Lesbian, un valor seguro en este tipo de escenarios que ayer no defraudó en Logroño. El público coreó varios temas de su último trabajo y estalló con himnos como 'Allí donde solíamos gritar', 'Incendios de nieve' o 'John Boy'.