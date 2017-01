La llegada de los Reyes a Las Gaunas, en The Times

La llegada de los Reyes Magos en helicóptero a Las Gaunas ha traspasado nuestras fronteras y ha llegado hasta el Reino Unido. El diario británico The Times ha incluido una fotografía de este momento en un reportaje sobre las medidas de seguridad tomadas en toda España ante el temor de atentados.

Así, tanto la edición impresa como la digital cuentan con esta imagen, que nada tiene que ver con las medidas de las que habla el artículo, como la prohibición para los camiones de circular por el centro de Madrid y Barcelona por el miedo a un ataque terrorista durante las cabalgatas ("lorries have been banned from the centres of Madrid and Barcelona amid fears of a terrorist strike during traditional Epiphany processions").

Como refleja la noticia, las autoridades españolas han prohibido la entrada a los camiones con un peso mayor de 3,5 toneladas para evitar tragedias como las matanzas de Berlín y Niza, cuando los yihadistas condujeron camiones en áreas abarrotadas.