¿Carné por puntos también para las bicis?

El carnet para los ciclistas es una demanda recurrente del lobby del motor, el de los seguros y la sanidad privada (con Doña María Seguí, ex-directora de la DGT al frente, felizmente destituída por fin, aunque lo fuera por temas de corrupción, no por su nefasta gestión retrógrada en movilidad sostenible). Otra cosa es la formación ciclista, tal como se hace en el currículum escolar de último ciclo de primaria en las escuelas de casi todos los países europeos. Estas enseñanzas pueden estar vinculada a un carnet de capacitación como hace Bélgica, o no. Pero como en tantas otras cosas... : Spain is different! y aquí se enseña a los niños en los parques de tráfico a pensar como pequeños automovilistas, sólo que usando bicicletas. La coordinadora ConBici promueve un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta que recoja estas cuestiones... pero el gobierno hace oidos sordos y nos mantiene como el país más atrasado de Europa en cuanto a moviliad ciclista.

