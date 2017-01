De estar en el paro a convertirse en estrella gastronómica de Internet

La historia de Javier Romero es una historia de superación, de reciclaje profesional y, sobre todo, de duro trabajo. Su nombre es conocido hoy para miles de usuarios de Internet pero, hace apenas cuatro años, su situación era bien distintas.

Romero tenía entonces una empresa de servicios en Aldeanueva. Ofrecía servicios de seguridad, de jardinería, de cátering... Pero las cosas, con la crisis, comenzaron a torcerse. "Me encontré con 52 años saliendo a buscar trabajo", relata, "y con todo lo bueno que era para todos como empresario, ya nadie me quería para trabajar".

En esa época empezó a colaborar con una televisión local, elaborando recetas. "La cocina era lo que más más me motivaba y lo que se me daba mejor", cuenta. Pero eso no le daba dinero así que lo dejó y comenzó volcarse cada vez en el blog de cocina que acababa de abrir, "me centré en el blog, me abrí cuentas en las redes sociales y, cuando dejé la tele, abrí mi propio canal de Youtube para seguir haciendo mis recetas".

Desde el principio tuvo claro que ese sería su camino y su futuro profesional y así se lo comunicó a su familia, que le apoyó desde el primer momento, aunque eso supusiera pasar dos años sin cobrar. Le habían dicho que, en Internet, con 10.000 visitas al mes empiezas a ganar dinero. "Enseguida te das cuenta de que eso es mentira pero yo aposté fuerte", explica, "hasta que no tuve un millón de visitas no negocié con nadie".

Romero abordó su blog y su canal desde el principio desde un punto de vista empresarial. "Los que dicen que empezaron en todo esto sin ninguna pretensión mienten, hay que trabajar mucho para que salga adelante".

El blog pasó a convertirse en página web y cambió el nombre de Javier Romero por el de 'Cocina Familiar', más comercial y con mejor posicionamiento en buscadores. También cambiaron los contenidos. "Empecé con recetas complicadas pero enseguida me di cuenta de que había muchísima gente que no sabía cocinar y bajé el listón. Trato de hacer recetas con cierta complicación y facilitarlas para que pueda hacerlas cualquiera".

Ahora ha dejado atrás las dificultades, el paro, los meses sin cobrar. El pasado mes de marzo su página web alcanzó los 3,7 millones de visitas, en mayo estrenó nueva plantilla y eso hizo que se duplicaran los ingresos. Tiene anunciantes y patrocinadores y 250.000 personas le llevan en el móvil desde que sacó su app el pasado mes de noviembre. 60.000 personas ven sus vídeos cada día a través del teléfono, 50.000 en su canal de Youtube.

Los proyectos nos dejan de llegar hasta su estudio en el ático de su casa el Aldeanueva. Ha puesto en marcha una nueva página web de postres y está preparando un libro de recetas a petición de la editorial Planeta. Además, está negociando con un canal de televisión para hacer un programa de cocina. Romero no para.

"Tengo que aprender de los jóvenes para enseñarles lo que yo sé", señala para explicar su incursión en un mundillo dominado principalmente por la gente joven. "Aunque yo lo haga mejor y consiga más ingresos, los premios y el reconocimiento suele ser para otros más jóvenes". Pero esto podría cambiar. El 29 de enero, Romero podría hacerse con un Premio Vlogger por su canal de cocina (hasta el domingo todos podemos ayudarle a que llegue a la final votando aquí).

Cuando comenzó todo, en marzo de 2013, el cocinero de Aldeanueva tuvo claro que podría vivir de esto. Apenas cuatro años después, las cifras demuestran que no se equivocaba.