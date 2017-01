La final de la 'guerra de bandas' protagoniza la tercera jornada de Actual

11,12 y 13: teatro 'Zapatos de arena' de 'El perro azul'. En la biblioteca personal de Rafael Azcona en el IER.

11,12 y 13: 'Teatro de Abastos', por Tres Tristes Tigres. En un puesto del Mercado de San Blas. Al pase de las 12,00 horas, asiste la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca.

11,30: proyección de la película 'Yourself and Yours'. En la Filmoteca Azcona.

12,30: Matinal con Estrella con 'Pájaro Sunrise'. En Wine Fandango.

13,00: Ciclo 'Sagrarios de la Danza', dentro del FIVER. En el centro cultural Ibercaja.

13,30: Vermú Torero Actual con 'Frank' y 'Morgan', al que asiste la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca. En Bodegas 'Franco Españolas'.

17,18,19,20 y 21,00: teatro 'Ojos que no ven, corazón que lo siente'. En la sala Gonzalo de Berceo.

17,30: café cantante con concierto menú de 'Marta Fernández Calvo'. En el Círculo Logroñés.

18 y 19,30: teatro 'Dcode' de 'Zarándula'. En la sala de exposiciones de 'Altadis' en el Ayuntamiento de Logroño.

18,30: proyecciones en 'FIVER' del documental 'El gran salto'. En el Centro Cultural de Ibercaja.

19 y 21: teatro 'Del color del cristal' con Diego Calavia. En el COAR.

19,00: teatro 'Caos' de 'Ipso Facto'. En el Parlamento.

19,00: Final de 'La Guerra de Bandas', a la que asiste la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca. En el Biribay Jazz Club.

19,30: cine 'El día más feliz en la vida de Olli Mäki'. En el Teatro Bretón.

19,30: Sueños en Corto. En el café Bretón.

22,00: Conciertos en la Bodega, con 'Hidrogenesse' y 'Papaya'. En Bodegas Franco Españolas.

01,30: Sesiones Nocturnas, con 'Papaya Dj'. En el Maldeamores Club.