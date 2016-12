Desatado en el Barris Nord

Cinco victorias y doce derrotas. Ni tan malo después del 0-7 inicial. Aunque sin duda, por debajo de las expectativas creadas por una plantilla larga de doce jugadoras y que apuntaba a tratar de hacer grandes cosas. Está claro que lo intentaba porque ahora su única meta debe ser el pensar en el siguiente compromiso -domingo 8 de enero ante Oviedo porque el choque ante Breogán queda aplazado a marzo- y buscar la manera de mejorar su balance y su posición en la tabla.

Menos mal que este Calzados Robusta se ha crecido ante Palencia y ante Lleida para cerrar un 2016 excesivamente irregular en el que las derrotas se han normalizado, un mal síntoma. Dos triunfos consecutivos en las dos últimas jornadas del año para evidenciar que material hay para haber estado más arriba de no mediar un pésimo arranque liguero -extranjeros que llegan a una semana de la liga, gente joven con la que apenas se cuenta de entrada...-. El contundente 56-80 obtenido este viernes en el Barris Nord confirma que Antonio Pérez dispone de artillería y que hay capacidad para defender, para agachar el culo -cuestión que costaba hace unos meses- y no cometer pájaras que bloquean y lastran el juego colectivo.

Atinado el lanzamiento exterior, casi 60% en tiros de dos y un 48% en triples, dio igual que el Lleida fuera a la línea hasta 17 veces más que su oponente -los riojanos sufrieron diez personales menos-, el Calzados Robusta demostró en tierras catalanas que la victoria sumada antes del parón contra Palencia no fue un espejismo. Ahí se atisbó que la mentalidad de los riojanos ha cambiado. Fue indiferente que Gerun no fuera el referente por dentro ni que Bonifant no mirara casi aro (un tiro en 11 minutos) porque el grupo colaboró en ayudar. Pressley, el último en llegar, fue el que más jugó -y reboteó- y el que abrió las distancias en el marcador durante el primer cuarto merced a su acierto.

Ocho puntos del escolta estadounidense junto a los cinco triples convertidos en 10 minutos permitía la sonrisa parcial a los riojanos tras el 18-22 que pudo ser mejor de no haber mediado Nevels con un dos más uno sobre la bocina. Con una defensa sólida, viva, agresiva y muy certera en meter manos -provocó 15 pérdidas- el Clavijo empezaba a romper el choque. En esta ocasión fueron los interiores los que tomaron el relevo a los tiradores, aunque los exteriores continuaron a lo suyo; a no dejar de encestar, daba igual la manera o las buenas defesas rivales. Un grandioso parcial de 6-20 lanzaba al Calzados Robusta que se iba al 24-42 un momento antes de alcanzar el descanso, 27-42.

Ahora lo importante era no creérselo. Por si acaso Gerun y Garrido, con un triple, permitían superar la veintena de puntos a favor, 35-56. Pero más allá del marcador, la sensación de control de los riojanos fue máxima. Sobre todo porque en defensa se estaba rayando a un nivel excelso. Y ya lo ha dicho en más de una ocasión Antonio Pérez, desde la defensa llega el buen juego ofensivo del Clavijo. Dicho y hecho. Además, Galarreta, con 13 puntos en el tercer cuarto, puso su granito de arena para confirmar el triunfo mucho antes de lo esperado.

El 38-65 brillaba con luz propia. Ni los 5 puntos seguidos de los ilerdenses antes de enfilar el último cuarto pusieron nerviosos a los pupilos de Antonio Pérez. Un técnico que apretó a los suyos, que los reguló para que la continuidad en defensa fuera constante y no hubiera altibajos. Un parcial de 0-5 devolvía los 27 arriba (43-70). Era evidente que no se iba a permitir ni el más mínimo regalo. Aunque los hubo, a continuación, pero fueron intranscendentes. Lleida, incrédulo, ya jugaba sin sentido mientras que el Calzados Robusta dejó hacer, se contagió y se tomó un ligero descanso -merecido por el trabajo anterioir- que además no afectó a la brillante victoria, 56-80, cosechada en el Barris Nord.

Toca disfrutar de la entrada del 2017 y habrá que esperar para ver a los riojanos en el Palacio, la cita será el 8 de enero en horario matinal ante Oviedo, líder de LEB Oro. Entre medias los asturianos jugaran su primer duelo de la segunda vuelta, mientras que el Clavijo tiene aplazado el enfrentamiento ante Café Brogán en tierras gallegas. Más tiempo para preparar el tercer triunfo seguido.

FICHA TÉCNICA

Actel Força Lleida: Nevels (8), Sevillano, Papantoniu (2), Demetrio (15) y Mbaye (5), cinco inicial, Hermet (5), Bergada, Feliu (2), Rubin de Celis (2), Alzamora, Martí (4) y Sutina (13).

Calzados Robusta: Garrido (13), Pressley (15), Galarreta (16), Bonifant y Gerun (6), cinco inicial, Martín (4), Tunde (2), Álex Reyes (3), Birgander (2), Laso (9), Norris (2) y Bravo (8).

Parciales: 18-22, 9-20 (27-42 al descanso), 16-23 (43-65) y 13-15 (56-80 al final).

9Árbitros: Juan Manuel Uruñuela Uruñuela y Eva Areste Giralt.