El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha comparado este al Gobierno municipal de la ciudad con "un pollo sin cabeza, sin ninguna dirección", debido a las "continuas ausencias" de la alcaldesa Cuca Gamarra, "que le valen para sus intereses personales, pero no sabemos para qué les sirven a los logroñeses".

En rueda de prensa, Antoñanzas ha hecho un balance de este año en la vida municipal, en el que ha apuntado "problemas" como que "siguen sin adjudicarse parcelas industriales, lo que significa que no vienen empresas a instalarse en la ciudad y que, por consiguiente, tampoco hay más empleo".

Ha achacado, por ello, a la "falta de venta de suelo" el que "no haya más inversiones, porque se paralizan y hay proyectos que se sabe ya que no se van a poder hacer", a lo que ha sumado que "dónde sí se puede tener idea de impulsar la inversión inducida, con las ayudas a la rehabilitación, han quedado 24 proyectos sin capacidad económica".

Las comunicaciones han sido otro de los problemas apuntados por el portavoz regionalista, que ha afirmado que "Logroño sigue aislado en infraestructuras viarias y en la alta velocidad", al tiempo que ha adelantado que "seguiremos luchando con la Plataforma por la Liberación de la AP-68 por mejores comunicaciones para la ciudad".

Ha vuelto a criticar los viajes de la alcaldesa "que no sabemos para qué valen" al hacer referencia "al ninguneo que, desde el Ministerio, se ha hecho a Logroño al no darle a la ciudad las ayudas para el tema de la Villanueva". "La alcaldesa -ha resumido- está ausente, y por esa ausencia, el Gobierno municipal no toma decisiones y la ciudad se paraliza".

Frente a esta situación, ha contrapuesto la oposición que se está realizando desde el PR+, "como la antítesis del Gobierno local, estamos en Logroño y tampoco, como el resto de partidos de la Corporación, hacemos seguimiento de estrategias nacionales, solo contemplamos los intereses de Logroño y de los logroñeses".

Ha asegurado que "hacemos una oposición constructiva, porque somos exigentes, pero, al mismo tiempo, aportamos soluciones" y ha puesto como ejemplo el futuro aparcamiento para el barrio de La Estrella. "Sumamos, anteponiendo a los intereses del partido los de los logroñeses, para construir una ciudad mejor", ha subrayado.

Entre sus 'banderas' en este año de trabajo, Antoñanzas ha destacado la lucha contra el ruido en la ciudad, "logrando aumentar el tiempo de exposición pública de la normativa", que ha conseguido el récord de 80 alegaciones ciudadanas "cuando normalmente se reciben tres", o con otros hitos como "los acuerdos sobre el ruido en la Circunvalación".

También ha reseñado "todo lo que se ha acordado para que la reapertura del Centro de la Cultura del Rioja sea una realidad". "Con todo ello, los logroñeses saben que pueden recurrir a nosotros", ha afirmado el portavoz regionalista, quien ha incidido en que "esta confianza nos ha permitido crear una red vecinal" de comunicación con todos los barrios.

La red, como ha recalcado, "ha ido surgiendo de forma natural, y vamos a ir trabajando por impulsarla y revitalizarla, contando con gente del PR+ que trabajen en las diferentes zonas de la ciudad, codo con codo con los logroñeses y a pie de calle", una forma de trabajar que, por ejemplo, "nos ha permitido alertar sobre el parking del San Pedro o la situación de las ludotecarias".

"Seguiremos manteniendo nuestras peticiones sobre las pequeñas cosas, y seguiremos cumpliendo con la palabra dada, con el contrato que tenemos con los logroñeses", ha asegurado Antoñanzas, quien ha dicho que "hemos sido coherentes con nuestros compromisos, como en la financiación del soterramiento "con los terrenos" o en el 'no' al derribo del túnel de Duques de Nájera.

"Nuestro compromiso es seguir luchando por defender a la gente, a los logroñeses, a los que agradecemos que se acerquen a hacernos partícipes de sus peticiones, lo que nos ha permitido desarrollar la red vecinal. Vamos a seguir haciendo una oposición no solo de protesta, sino siempre acompañando nuestras críticas de iniciativas para mejorar la ciudad", ha finalizado el portavoz municipal del PR+.