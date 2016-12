¿Te imaginas que rompes décimos premiados por culpa de internet?

"Lo sentimos, el número 59.980 no ha sido premiado. Comprueba tus otros décimos". Es la respuesta que obtuvo un afectado cuando consultó en internet si su número, el 59.980, era uno de los afortundados del pasado sorteo de Navidad. Una decepción a la que le siguió romper las participaciones de ese número al igual que harían otras muchas personas. Pero lo que no sabían es que ese número, el 59.980 sí que fue uno de los que cantaron los niños de San Ildefonso. Lo que ocurrió, cuenta este afectado en Diario de Navarra, es que hubo buscadores de páginas web que sí recogían el premio mientras que otros lo daban como no premiado. Un lío. A las 6 de la tarde me fui directamente a la administración del pueblo y, como ya tenía la lista oficial, confirmaron que era una pedrea".

Afortunadamente este afectado rompió sus cinco participaciones pero no se deshizo de sus trozos, los guardó en una estantería y hasta allí corrió a buscarlos cuando se enteró que lo que había roto eran 62,5 euros. Finalmente, estas participaciones fueron pegadas con celo, relata el diario, y enviadas a Madrid para ver si hay suerte y Loterías y Apuestas del Estado acepta el pago.

El caso es que el número en cuestión ha sido vendido por todas las asambleas locales de Cruz Roja en Navarra y Rioja2 se ha puesto en contacto con Cruz Roja La Rioja para saber sí aquí también se vendió este número. "Cada Comunidad vende su propio número" han explicado desde la asamblea riojana. Así que, los riojanos pueden estar tranquilos porque aquí no se vendió este número que internet consideraba 'no premiado' pero aunque en realidad fue uno de los agraciados el pasado 22 de diciembre.