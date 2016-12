Una cosa llevó a la otra... así resume Mónica Vicente el origen de la plataforma ¡Hoy no hay cole!. Vasca de nacimiento pero riojana de adopción, Vicente recuerda que en 2012 su idea era simplemente crear un blog a través del cual ofrecer a los padres ideas y alternativas para entretener a los más pequeños e la casa, y de una manera educativa, los días que no hubiera colegio. De un blog personal con consejos para madres, cuenta Vicente a Rioja2, hemos pasado a tener una empresa de producción de contenidos audiovisuales con un crecimiento exponencial con cinco empleados y una facturación anual de medio millón de euros.

Esta plataforma ofrece "contenidos de ocio familiar de calidad aptos para niños, útiles para educadores y bran safe para marcas del sector infantil". Pero además, "también elaboramos estrategias y producimos contenidos de vídeo para terceros además de gestionar canales y dar servicios a otros youtuber".

​De naturaleza inquieta, Vicente, siempre ha estado vinculada con el mundo empresarial, "en un principio abría empresas físicas" pero los continuos cambios de lugar de residencia por cuestiones laborales le animaron a decantarse por el universo on line. Así, en poco tiempo creó una tienda online con productos para fiestas infantiles y un canal con tutoriales de manualidades para niños y "una cosa llevó a la otra".

Desde entonces han pasado cuatro años, tiempo durante el que ha puesto en marcha varios canales distintos, uno de ellos gestionado por sus propios hijos "en los que realizan experimentos, dibujos...". De hecho, cuenta, "fueron ellos los que me lo pidieron porque lo ven como algo normal y natural". Es más, "cuando reciben un regalo esperan a abrirlo mientras les grabo y poder compartir el momento con sus seguidores". Y parece que funciona porque en menos de un año, estos niños han conseguido ya medio millón de seguidores. Su madre tiene alguno más, 1,5 millones. Seguidores que no se pierden las novedades en 'Hoy no hay cole', 'The Crazy Haacks' y 'Bad Baby Pecas'. Canales que van más allá de meros vídeos ya que ofrecen "entretenimiento sano y productivo en los que podemos aprender el por qué de las cosas, cómo hacer cosas útiles y divertidas o descubrir qué pasa si hacemos cosas que nunca nos hubiéramos imaginado".

Por todas estas razones, prosigue esta youtuber, "¡Hoy no hay cole! es considerada en la actualidad la plataforma de entretenimiento infantil online de referencia". Y es que nuestro objetivo es "ofrecer contenidos de ocio familiar de calidad, aptos para niños, útiles para educadores y brand safe para marcas del sector infantil".

Hasta el momento, los resultados obtenidos por Vicente son satisfactorios y, de hecho, confiesa que se siente contenta pero "no es suficiente". Y es que entre sus objetivos está "mantener el liderazgo y el crecimiento exponencial de los canales así como ampliar la parrilla de contenidos infantiles a través de nuevos canales". Pero además, ahora se encuentra inmersa en un proceso de búsqueda de nuevos talentos que incorporar a su equipo y en la creación de una escuela de youtubers así como desarrollar una línea de producto propia y representar marcas relevantes dentro del sector.

Mónica Vicente y su familia están estos días por Logroño celebrando la Navidad con los suyos. Tiempo que han aprovechado para realizar la primera quedada con sus 'fans' para conocerse e intercambiar impresiones. Por esta razón, en las últimas horas han estado en un centro comercial de la ciudad, oportunidad que muchos han aprovechado para estrechar la mano de sus youtubers favoritos.