6 trucos para unas navidades más verdes

Estamos ya inmersos de lleno en el espíritu navideño, y es una época de ilusión, de regalos, de reencuentros… pero también de compras excesivas, de embalajes innecesarios, de platos y cubiertos de usar y tirar, de juguetes con pilas, botellas de vidrio… ¿Por qué no hacer que estas Navidades sean algo más ecológicas que las anteriores? Es más fácil de lo que pensamos, y además de generar menos residuos ahorraremos dinero y podremos empezar el año con una buena acción de la que estar orgullosos. Todos queremos que las celebraciones sean perfectas y nuestra mesa esté repleta de deliciosa comida y buenos momentos, y podemos hacerlo sin gastar de más ni derrochar nada. Y si mientras nosotros disfrutamos nos las ingeniamos para que nuestro bolsillo no sufra con los gastos, mucho mejor (si no quieres tirar de ahorros para las compras navideñas siempre puedes recurrir a micro préstamos online). Así que para que este año tu Navidad sea respetuosa con el medio ambiente, hemos preparado una lista con 6 aspectos que tener en cuenta y mejorar con sencillos trucos. ¡Toma nota!

1. El árbol

El árbol forma una parte imprescindible de cualquier estampa navideña, pero ¿qué es más ecológico, un árbol natural o uno artificial? Igual podemos pensar que los artificiales son reutilizables y aguantan bien varios años, mientras que los naturales sólo nos duran una Navidad, pero lo cierto es que están fabricados en plásticos difíciles de reciclar y en lugares que implican largas distancias de transporte (haciendo más contaminante el producto). Los árboles naturales son biodegradables y algunas empresas y ayuntamientos se encargan de su recogida después de las fiestas para volver a plantarlos. Eso sí, asegúrate de que vengan de viveros con producción controlada.

2. La iluminación

Siendo una época de magia y de sentirse en casa como son las fiestas navideñas, ¿has pensado en quitarle el polvo a esas velas que tienes guardadas en un cajón desde hace años? Además de darle un toque especial a tu mesa durante la cena ahorrarás en energía, y tu factura te lo agradecerá. Si te vas a hacer con iluminación decorativa para poner en tu árbol navideño, asegúrate de comprar bombillas de bajo consumo o tipo LED y de encenderlas únicamente en momentos especiales, ¡no durante toda la noche!

3. Los regalos

Al igual que ocurre con la mayoría de las cosas que consumimos durante estas fechas, rara vez nos paramos a pensar de dónde vienen nuestros regalos o los procesos que han seguido de fabricación y distribución. Podemos intentar hacer regalos de que sean lo menos dañinos posible para el medio ambiente: no abusar de gadgets electrónicos y buscar juguetes que funcionen con batería recargable en lugar de con pilas, con materiales naturales o incluso reciclados, y que no tengan una gran cantidad de embalaje. También podemos intentar hacer regalos no tangibles como un viaje o entradas para un concierto o un espectáculo.

4. La comida

La Navidad es una época en la que tendemos al exceso, y no es raro que al final de una de las cenas familiares acabe sobrando comida que irá en la mayoría de los casos a la basura. Sobran los motivos por los que deberíamos evitar esto, pero si el desperdicio de comida no es suficiente para convencerte, piensa en la idea de gastar dinero en algo que va a acabar en un contenedor. Absurdo, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer para que esto no ocurra es saber bien lo que vamos a comer antes de hacer la compra, y tener confirmado el número de invitados.

Lo más recomendable para reducir nuestro impacto en las compras navideñas es procurar comprar producto fresco mejor que envasado, local mejor que importado, a granel mejor que empaquetado… y te saldrá más barato comprar un buen racimo de uvas que varias latas preparadas.

5. La decoración

Antes de ir corriendo a una tienda a comprar decoración nueva siempre conviene hacer un pequeño inventario de lo que tenemos de otros años… seguramente nos llevemos una sorpresa y tengamos cosas guardadas de las que ni nos acordábamos. ¡Y tampoco hace falta comprar un mantel nuevo cada año! Tirar de nuestra vajilla y lavarla en el lavavajillas en lugar de ir fregando a mano según avanza la cena es mucho más recomendable, ya que gastaremos menos agua y las vajillas de papel y plástico son difíciles de reciclar al estar contaminadas con restos orgánicos

6. Residuos después de las fiestas

Lo último que debemos cuidar son los residuos: papeles de los regalos, plásticos, pilas… la Navidad es una de las épocas en las que más residuos se generan, si no la que más (no es raro encontrar los cubos de basura hasta arriba algunos de estos días), y nosotros podemos ayudar separando los residuos y reaprovechando lo que podamos para el año siguiente y no teniendo que comprarlo todo de nuevo. ¡Pon tu grano de arena!