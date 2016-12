La oposición pide una investigción en el Centro de Acogida de Animales

Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño -PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y PR+- han reclamado este jueves "investigar" y, si es necesario, "depurar responsabilidades" acerca de la gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales, que ostenta una empresa en régimen de concesión.

Así lo han señalado este jueves los portavoces de los cuatro grupos, que han comparecido ante los medios de comunicación acompañados por la presidenta de la Asociación Protectora de Animales de La Rioja, Carmen Faulín, después de que se haya archivado una denuncia de esta entidad ante el Consistorio.

La denuncia hacía referencia a la situación en que, el pasado mes de agosto, la Protectora encontró en el Centro de Acogida a seis perros que llevaban varios meses ingresados en la antigua perrera municipal, después de haber sido rescatados en una operación policial en la localidad de Entrena.

Entonces, la Policía Nacional recogió un total de 29 animales en pésimas condiciones. De ellos, los seis que se encontraban peor, fueron ingresados en el Centro Muncipal de Acogida, hasta que la Protectora solicitó que se les entregasen estos perros, lo que se hizo el pasado mes de agosto.

Sin embargo, entonces, como ha recordado Carmen Faulín, la sorpresa de la entidad fue que el estado de los animales tras su estancia en las dependencias municipales "era aún peor que cuando ingresaron, su estado era vergonzoso, estaban delgados, plagados de pulgas y garrapatas y con grandes cantidades de parásitos en sus heces".

Por ello, la Protectora presentó una denuncia en el Ayuntamiento, "porque no es lógico ni permisible que, en una instalación municipal, nos encontremos con esta situación". La sorpresa ha llegado de nuevo "al ver que la denuncia se ha archivado sin más, cuando todas las circunstancias que han pasado están demostradas".

Además, Faulín ha lamentado que "desde que presentamos la denuncia, no se nos ha dejado sacar ningún perro, se nos dice que se han adoptado, esperemos que sea así y no se estén sacrificando". Desde la Protectora inciden en que "un centro de acogida debe ser un lugar de una segunda oportunidad, no de castigo" y que la instalación logroñesa "no reúne las condiciones para atender a los animales".

