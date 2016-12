"Participar en MasterChef Junior ha sido un sueño hecho realidad"

Participar en MasterChef Junior ha sido, para Miguel, "un sueño hecho realidad que jamás me hubiera imaginado. No quieres que acabe". Este arnedano está viviendo con intensidad su participación en el concurso de TVE. Como no podía ser de otra manera, le encanta cocinar, aunque también cantar, y así ha quedado patente desde que comenzó el concurso.

Miguel ha seguido siempre el programa y decidió animarse a participar después de acudir al campamento que organizó MasterChef Junior en Sedano, Burgos, este verano. Pero para entrar, todavía tenía que superar un complicado casting, con más de 6.000 niños y "muchísima competencia y mucho nivel". Su desparpajo y su buen hacer convencieron al programa y este joven chef logró ser uno de los 25 candidatos finales.

Es su abuela Maribel la que le ha enseñado a cocinar, además del día a día con su madre. Confiesa que le gusta mucho hacer las cenas y cocinar caracoles con su padre. "Fue el plato con el que entré y a todo el mundo le encantó, me dejaron el plato requetelimpio". ¿Y comer? Como comensal, se decanta por los caracoles, por la pasta y por el apio, que le encanta. También le encanta nuestra cocina, sobre todo las patatas a la riojana.

Estar en la cocina de MasterChefJunior ha sido, según sus palabras, "alucinante". "No quieres que se acabe. Haces muy buenos amigos y pasas mucho tiempo con ellos. Te da mucha pena cuando se termina", detalla.

También tiene buenas palabras hacia los miembros del jurado: "Son duros, pero muy majos, y nos ayudan todo lo que pueden. Me encanta Samantha, me quiere muchísimo". De hecho, es difícil para él destacar lo mejor del programa. "La experiencia de estar allí, ser concursante y salir en la tele...lo mejor es TODO". Y es que Miguel ha aprendido "a cocinar con los mejores chefs, además de muchísima cocina y platos súper ricos".

No es el primer riojano que acude a MasterChef Junior. El pabellón está muy alto, sobre todo con el triunfo de Mario en la primera edición, pero Miguel asegura que no ha sentido presión, aunque le hizo mucha ilusión conocer a Mario: "es súper majo".

Además de cocinar, le encanta cantar, "estoy todo el día cantando", y también andar en bici y montar a caballo. Habrá que esperar para comprobar si su afición por los fogones le lleva a entrar en el palmarés del concurso.