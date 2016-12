Los monumentos se abrigan contra la pobreza energética

La campña #NoMasCortesDeLuz ha querido hacer partícipe a los monumentos más representativos de la ciudad de Logroño de su campaña #Apagon21D, para hacer visible el drama que sufre un 10% de riojanos. Es el porcentaje de la población que no puede pagar sus facturas de luz y gas o tienen grandes dificultades para hacer frente a ellas.

Para dar visibilidad a este problema, han llevado a cabo una acción, tapando con bufandas y gorros a las estatuas de la ciudad, como un llamamiento previo a la concentración y proyección prevista para este miércoles, a las 19,30 horas frente al Palacete.

"En un Estado donde se rescatan sin ningún pudor Autopistas mal proyectadas y gestionadas, donde se ha usado miles de millones de dinero público para tapar el desastre urbanístico y bancario, la ciudadanía no podemos permitir que esta navidad haya familias que no pueden tener su casa caliente o que no pueden tener luz en su vida cotidiana", señalan los representantes de este movimiento.

Insisten en que la Pobreza Energética tiene solución y que "sólo es necesario voluntad política y poner fin a un modelo energético que solo busca el beneficio económico de las grandes energéticas, con un bien de primera necesidad como es la energía".

Reclaman para ello una serie de medidas que se recogen en un manifiesto: