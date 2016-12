"Mantengo la calma porque creo que los violentos no tienen por qué marcar mi vida"

La noticia de lo que parece ser un ataque terrorista en Berlín le pilló en un mercado navideño, pero no en el que sucedió dicho ataque. El arnedano Nacho Rubio trabaja para la empresa alemana de alquiler de coches HAPPYCAR.es y este lunes había decidido hacer unas compras navideñas con su novia en un tradicional mercado. Fue allí cuando se enteraron de que un camionero había irrumpido dejando 12 muertos y 48 heridos.

La noticia le llegó desde Arnedo. "Sobre las 21:00 nos dimos cuenta de que el mercado estaba bastante vacío, pero nos pareció algo normal al ser lunes. Fue en ese momento cuando mi madre nos envió un mensaje de WhatsApp preguntándome dónde estaba e informándome de lo sucedido. Es increíble como la información circula a tanta velocidad que yo ni siquiera sabía nada en ese momento y mi madre en Arnedo sí".

En ese momento decidieron coger el metro para volver a casa, tal y como recomendaban las autoridades y la policía de Berlín. A la vuelta, notaron cierta inquietud en la gente pero no presenciaron un gran despliegue policial. La gente volvió ordenadamente a sus casas aunque, eso sí, "llamaba la atención el silencio sepulcral que había en el transporte público".

Rubio está muy agradecido por la atención recibida. Desde el momento en el que se produjo el ataque, ha recibido numerosos mensajes de WhatsApp y Facebook preguntando cómo estaba. Además, activó la alerta que Facebook facilita para indicar que una persona está en zona segura cuando sucede un acontecimiento de este estilo.



EL DÍA DESPUÉS

¿Cómo ha amanecido Berlín el día después? "La gente intenta mantener la normalidad, aunque en el transporte público apenas se ve una sonrisa y son más caras de preocupación y cansadas, quizá porque se han estado informando por la noche. En términos de despliegue policial, no he visto algo fuera de lo normal y eso que vivo muy cerca del BND, que son los servicios de inteligencia alemanes", explica Rubio.

Aunque en meses anteriores se había comentado la posibilidad de que la ciudad fuera objetivo terrorista, este arnedano no siente especial miedo viviendo en Berlín. "Podría haberlo sido como cualquier otra ciudad europea, ya sea Madrid, Roma, Copenhague... Por mi parte mantengo la calma porque creo que los terroristas y violentos no tienen por qué marcar mi vida e intentaré hacer vida normal. De hecho, hoy estamos todos trabajando y no hemos cambiado nuestra agenda".